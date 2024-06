Stühlerücken in Rülzheim: Grüne und Aktive Bürger büßen bei der Wahl zum Ortsgemeinderat jeweils einen Sitz ein. Die beiden verlorenen Mandate gehen an die CDU, die zur stärksten Fraktion wird.

Acht Sitze werden die Christdemokraten in der anstehenden Legislaturperiode haben. Sie schafften gegenüber der Wahl 2019 einen Stimmenzuwachs auf 33,0 Prozent (plus 7,0). Die Aktiven Bürger kommen auf 26,2 Prozent und haben nur noch sechs Sitze. Den größten Verlust (minus 4,8) verbuchen die Grünen, die ebenfalls künftig ein Ratsmitglied weniger stellen als bisher. Sie kommen auf 7,1 Prozent der Wählerstimmen – zwei Sitze.

Drittstärkste Fraktion bleibt die AfD mit drei Mandaten: Sie legt in Rülzheim nur leicht zu (plus 0,7) und erreicht 13,7 Prozent. Auch die FDP verliert Wählerstimmen (minus 0,7), kommt auf 5,5 Prozent und behält ein Mandat. 6,3 Prozent der Wählerstimmen gingen an die Freien Wähler, die wieder zwei Kandidaten in den Rat entsenden. Zulegen konnte die SPD: Mit 8,2 Prozent Stimmanteil (plus 1,5) gehören den Sozialdemokraten weiterhin zwei Ratsmandate.

Der Rat

CDU: Martin Brandl, Birgitta Hartenstein, Michael Gadinger, Lisa Dudenhöffer-Essert, Andreas Leingang, Hubert Dudenhöffer, Wolfgang Sinn, Michael Hoffmann; Aktive Bürger: Michael Braun, Michael Bahlinger, Theo Dreyer, Ingrid Mendel, Yvonne Klein, Kurt Seelinger; AfD: Egon Stephan, Günther Lenske, Edeltrud Fischer; SPD: Fritz Knutas, Katrin Ochsenreither; Grüne: Sandra Jäger, Dorothea Oser; FWG: Rudi Jud, Daniel Wessa; FDP: Mario Brandenburg