Einen hohen Sachschaden verursachte am Freitagnachmittag ein 60-jähriger Autofahrer, der sich zuerst nicht um einen selbst verursachten Unfall gekümmert hatte und einfach weiterfuhr. Ein Verkehrsteilnehmer verständige gegen 14.30 Uhr die Polizei in Germersheim, da er kurz zuvor gesehen hatte, wie ein Mercedes an der Abfahrt Rülzheim Nord gegen die Leitplanke gestoßen und anschließend weitergefahren sei. Zuvor habe der Mercedesfahrer die B9 in Fahrtrichtung Germersheim befahren. Bereits wenige Minuten später wurde der Polizei ein weiterer Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Germersheimer Straße in Rülzheim gemeldet. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen dem besagten Mercedes und einem BMW. Ein Atemalkoholtest beim 60-jährigen Mercedesfahrer ergab einen Wert von 2,33 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Weiterhin wurde ihm bei der Polizeiinspektion Germersheim eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Sowohl an der Leitplanke als auch an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim zu melden.