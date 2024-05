Das Bürgerhaus ist derzeit noch geschlossen. Doch in Steinweiler weiß man sich zu helfen. Weit mehr als 450 Besucher kamen zum elften Benefizkonzert, das die Gruppe „Folk and more“ mit ihrem Helferteam seit 2013 auf die Beine stellte, in den Winzerhof von Stefanie und Frank Bohlender. Auch Rolf Epple von der gleichnamigen Stiftung aus Landau zeigte sich angetan von dem, was die Gruppe um Sänger und Bandleader Joachim Lochbaum auf die Beine gestellt hatte. Es gehe darum, an Krebs erkrankte Kinder, die nicht mehr im Krankenhaus behandelt, sondern in familiärer Umgebung versorgt werden, zu unterstützen, erläuterte Epple im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ihnen Wünsche zu erfüllen, auch den Eltern von Fall zu Fall Hilfen anzubieten, habe sich seine Stiftung vorgenommen. Wie Daniela Lochbaum, die sich um die Organisation der Veranstaltung kümmert, sei man „unheimlich stolz“ über das finanzielle Ergebnis: Das Geld aus der Spendenbox, die am Eingang aufgestellt war, wurde noch aufgerundet, so dass 3333 Euro eingesammelt und gestiftet werden konnte. Was man aus dem Verkauf erwirtschaftete, soll der örtlichen Bücherei und dem Förderverein der Grundschule zugutekommen. Allerdings muss hier noch genau abgerechnet werden.