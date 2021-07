Dank der jüngsten Entscheidung des Hördter Gemeinderates kann es beim Projekt „Tourismus für Alle“ rund gehen. Wie berichtet hatte der Rat bislang seine Zustimmung um barrierefreien Radrundweg verweigert, um endlich einen Radweg nach Bellheim zu bekommen. Darauf wartet das Klosterdorf schon jahrelang.

In der Juni-Sitzung war der Beschluss erneut vertagt worden. Neben weiteren offenen Fragestellungen zur Ausführung des barrierefreien Radweges, konnte bis zu jener Sitzung noch keine abschließende Aussagen zum Planfeststellungsverfahrens des Radweges zwischen Hördt und Bellheim gemacht werden. Erst am 30. Juni informierte der Landesbetrieb Mobilität (LBM), dass die Unterlagen des Radweges zwischen Hördt und Bellheim nach Koblenz geschickt wurden. Bis der Radweg nach Bellheim planfestgestellt ist, werden aber noch mindestens zwei Jahre vergehen. Um den Druck in diesem Punkt aufrecht zu erhalten, einigte sich der Rat darauf, in Sachen barrierefreier Radweg dem Rastplatz zuzustimmen und damit Teil des Projektes zu werden. Allerdings solle die Kreisverwaltung die Kosten solange übernehmen, bis der Radweg nach Bellheim realisiert sei, so der einstimmige Beschluss.