Seit dem 19. Februar werden weitere Asphaltierungsarbeiten in der Rudolf-von-Habsburg-Straße, Zeughausstraße und Bahnhofstraße durchgeführt. Dies führt zu Änderungen im Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV).

Nachdem im Herbst vergangenen Jahres der erste Bauabschnitt erledigt werden konnte, steht nun der zweite Bauabschnitt zwischen den Einmündungen der Schlachthofstraße und der Woogstraße bis voraussichtlich 10. März an, teilt die Stadtverwaltung mit. Unmittelbar danach wird der dritte Bauabschnitt zwischen der Einmündung Woogstraße und der Kreisverkehrsanlage am Schwanenweiher begonnen. Dieser soll voraussichtlich am Gründonnerstag, 28. März, enden. Die Arbeiten sind witterungsabhängig.

Für den ÖPNV im Stadtgebiet bedeutet dies , dass die Haltestellen Ludwigstor-Park und Mitte/Rhein während beider Baumaßnahmen nicht angefahren werden, da eine Umleitung über das Gewerbegebiet Nord (unter anderem Münchner Straße) eingerichtet wird. Fahrgäste werden gebeten, auf die in der Straße Am Unkenfunk eingerichtete Ersatzhaltestelle mit den Abfahrtszeiten der Haltestelle Mitte/Rhein beziehungsweise auf die Haltestelle Bahnhof mit unveränderten Abfahrtszeiten auszuweichen.

Während des dritten Bauabschnitts wird statt der Haltestelle Krankenhaus die Haltestelle AOK in beide Richtungen bedient. Baustellenbedingte Änderungen pro Buslinie: Die Buslinie 550 (Landau – Bellheim – Germersheim) wird bei den Fahrten in Richtung Bahnhof und den Rückfahrten in Richtung Stadthalle umgeleitet und nutzt die Ersatzhaltestelle in der Straße Am Unkenfunk in unmittelbarer Nähe des Bahn-Haltepunkts Mitte/Rhein. Ebenso verhält es sich bei den Fahrten der Linie 599 (Freisbach – Lingenfeld – Germersheim). Da die Buslinie 590 im Allgemeinen einen Kreis um den Innenstadtkern, unter anderem mit den Haltestellen AOK, Römerweg, Stadthalle und Paradeplatz, fährt, sind nur die Fahrten in Richtung Landau von der Umleitung über die Ersatzhaltestelle in der Straße Am Unkenfunk betroffen. Bei der Linie 595 (Rheinzabern – Hördt – Sondernheim – Germersheim beziehungsweise Stadtverkehr Sondernheim – Gewerbegebiet Nord/Mercedes GLC) ist die Fahrtroute entscheidend. Wenn vom Bahnhof zum Paradeplatz oder umgekehrt gefahren wird, dann sind auch diese Fahrten betroffen. Während des dritten Bauabschnitts (10. bis voraussichtlich 28. März) erfolgt auch ein Umleitungsverkehr über die Haltestelle AOK statt Krankenhaus.