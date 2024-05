Zwei unbekannte Täter haben am Mittwochmorgen gegen 4.50 Uhr die Scheibe eines in Germersheim in der Straße Am Unkenfunk geparkten Autos eingeschlagen. Obwohl die Alarmanlage des Wagens beim Öffnen der Autotür ausgelöst wurde und die Täter die Flucht ergriffen, wurde der Rucksack des Fahrzeugbesitzers aus dem Fahrzeuginnenraum entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb nach Mitteilung der Polizei erfolglos. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.