Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen auf der K18 bei Wörth . Der alleine am Unfall beteiligte 29-Jährige kam nach Polizeiangaben von der Fahrbahn ab, fuhr einige Meter über den Grünstreifen und touchierte mit seinem Auto einen Baum. Hierbei wurde der Mann lebensgefährlich verletzt, konnte sich jedoch noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort konnte einige Stunden später eine akute Lebensgefahr ausgeschlossen werden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.