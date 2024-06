Eine kleine Sensation gab es in Hördt. Denn das Klosterdorf hat einen neuen Bürgermeister. Alexander Fischer (FW-AB) setzte sich deutlich gegen den Amtsinhaber Max Frey (CDU) durch, der eine dritte Amtszeit anstrebte. Max Frey hatte bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2019 keinen Gegenkandidaten und wurde damals mit 66,2 Prozent Ja-Stimmen ins Amt gewählt. Nun hat Alexander Fischer 67,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,3 Prozent. Frey bekam 32,4 Prozent. Fischer hat nicht mit einem so deutlichen Wahlergebnis gerechnet. „Es ist ein deutlicher Auftrag“, sagt er. „Die Wähler haben die Veränderung gewollt.“

