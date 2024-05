Rosen- und Lavendelduft, Rosmarin oder Thymian, Gewürze, Kräuter & Öle aller Art laden am ersten Maiwochenende auf den Marktplatz und das Plätzel ein.

Über 50 ausgewählte regionale und überregionale Aussteller präsentieren ihre Waren allen Gaumen- und Gartenfreunden. Von Ölen und Essigen über Pflanzen und Kräuter bis hin zu Feinkost- und Dekoartikeln wie luftgetrocknete Salami, Mandelgebäck, Brotaufstriche, Minikäse, Honigspezialitäten, Pfälzer Dubbegläser, Seifen und Schmuck aus Naturmaterialien reicht das Angebot. Mit Brotspezialitäten, französischen Quiches und Strudeln, Kräuterwurst, Kräutersteak, Burgern und Dampfnudeln ist für das leibliche Wohl gesorgt.

Passend zum Angebot findet am Marktsamstag, 4. Mai, die Pflanzen- und Samentauschbörse Plant-tastic! unter dem Motto „Eigene grüne Schätze teilen und neue Pflanzen sowie Samen für den Garten entdecken“ statt. Zwischen 11 und 18 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, ihre Pflanzen oder Samen vor der Stadthalle zu tauschen oder gegen eine Spende mitzunehmen.

Ebenfalls am Samstag ab 11 Uhr präsentiert die Kandeler Musikschule auf der Empore am Plätzel mit einem Saxophon- und Klarinetten-Ensemble, einem Fiddle- und Pop- Strings-Orchester sowie der BigBand ihre Stücke. Am Marktsonntag, 5. Mai 2024 lädt die St. Georgskirche von 15 bis 18 Uhr zum Orgelcafé ein und wird zum Raum für Begegnung und Musik. Dreimal (jeweils um 15, 16 und 17 Uhr) wird für zirka 20 Minuten Musik erklingen. Dazwischen ist Zeit für Begegnung, Austausch, die Besichtigung der Orgel und natürlich für Kuchen und Getränke.

Info

Der Kandeler Kräuter- und Ölmarkt ist Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Ein kurzer Spaziergang vom Bahnhof führt über die Hauptstraße direkt zum Marktplatz.