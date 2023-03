Auszeichnungen für Sportlerinnen und Sportler vergab die Verbandsgemeinde Deidesheim in der Meckeheimer Sporthalle. Es gab auch eine Premiere.

Nach über drei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie war die Freude auf die Sportlerehrung groß. In der vollbesetzten Meckenheimer Sporthalle würdigte Peter Lubenau, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Deidesheim, zusammen mit dem ersten Beigeordneten Dieter Dörr sowie Weinprinzessin Kathi I. die Erfolge der einheimischen Sportlerinnen und Sportler in den Jahren 2020 bis 2022.

„Es ist schön, dass wir hier die Voraussetzungen haben, dass Jung und Alt, sich sportlich betätigen können“, sagte Lubenau mit Blick auf die Sportstätten in der Verbandsgemeinde. So freute er sich, dass derzeit über 5000 Menschen Mitglied in den Vereinen sind und sich viele über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen ehrenamtlich engagieren. So wie die Basketball-Damen der TSG Deidesheim, die diesmal die Ausrichtung der Feier übernommen hatten und sich der anwesenden Sportfamilie vorstellten. Die Basketball-Damen der TSG Deidesheim bilden eine Spielgemeinschaft mit der TSG Neustadt. Sie sind auf der Suche nach neuen Spielerinnen. Die von Simone Scheuermann vor vielen Jahren ins Leben gerufene Mannschaft hat bewiesen, dass es sich lohnt, trotz allen Höhen und Tiefen die Gruppe fortzuführen.

Erstmals Trainer ausgezeichnet

Ein buntes Sportprogramm mit Tanzvorführung des Nachwuchses der TuS Niederkirchen, mit einem Auftritt der Cheerleader des 1. FC 08 Haßloch sowie mit Musik von „Criss“ begleitete die Veranstaltung. Zudem gab es wieder einen Ehrenpreis für das Ehrenamt im Sport. Diese Auszeichnung ging an Peter Sterff von der TuS Niederkirchen. Kai Hoffmann, Vorsitzender des Vereins, würdigte das beispielhafte Wirken Sterffs, der seit über 40 Jahren Mitglied im Verein ist. Der Geehrte hat laut Hoffmann dort sportlich gewirkt und darüber hinaus verschiedene Aufgaben im Verein übernommen, die das sozialen Miteinander und den Zusammenhalt gefördert haben.

Erstmals vergab die Verbandsgemeinde einen Ehrenpreis für beispielhaftes ehrenamtliches Engagement im Traineramt. Diese Auszeichnung erhielt Jan Willner. Der 25-jährige Masterstudent im Fachbereich Sportwissenschaften engagiert sich seit drei Jahren im Gehörlosen-Handball. Er führte als Co-Bundestrainer im vergangenen Jahr die deutsche Gehörlosen-Nationalmannschaft ins Finale der Deaflympics bei den Spielen in Brasilien, als sie die Silbermedaille holten. Willner, der bereits als aktiver Handballer häufig bei der Sportlerehrung ausgezeichnet wurde, dankte der Jury, dass sie erstmals auch das ehrenamtliche Trainer-Engagement gewürdigt habe. „Ich weiß diese Auszeichnung sehr zu schätzen und wünsche mir, dass künftig weitere Trainer ausgezeichnet werden. Denn es sind hier sehr viele unter uns, die einen hervorragenden Job machen“.

Folgende Athleten und Athletinnen erhielten Preise: Leichtathletik: Alicia Lattke, Sarah Reinhardt, Lena Reinhardt, Sofia Lopez Moritz, Linus Valnion, Florian Kegler, Simon Oehl, Leon Lattke, Sebastian Groß (alle TSG Deidesheim); Turnen: Judith Burn, Evi Reinhardt, Charlotte Spindler, Pauline Roth, Lisanne Waldenberger, Helena Bausbach, Franziska Speck, Laetitia Waldenberger, Luisa Seckinger (alle TuS Niederkirchen); Chearleader: Nele Cronenberg (1. FC 08 Haßloch); Sportschießen: Elke Anspach, Guiseppe Curuana (beide SG Ludwigshafen). Bei den Mannschaften gab es Auszeichnungen für die Turnriegen des TuS Niederkirchen (Jahrgänge 2014 und jünger, 2013 und jünger sowie 2007 und jünger); im Fußball erhielten die C-Juniorinnen und Frauen des 1. FFC Niederkirchen Auszeichnungen sowie die Männer der TSG Deidesheim und des TuS Niederkirchen; Leichtathletik: TSG Deidesheim (Crosslauf-Team U 16), Tennis: Herren 55 und Herren 65 des TC Deidesheim.