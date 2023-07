„Frauen. Machen. Politik.“ heißt eine Veranstaltungsreihe, zu der die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim und Kooperationspartnerinnen einladen. Los geht es mit einer Stadtführung unter dem Motto „Dürkheimer Frauengeschichte(n) – Auf der Spur der weiblichen Seite Bad Dürkheims“ am Donnerstag, 6. Juli, 18 Uhr.

Zum Auftakt der Reihe hat sich die Gleichstellungsbeauftragte Christina Koterba-Göbel Verstärkung von Stadtmuseumsleiterin Britta Hallmann-Preuß geholt. „Wir gehen in den Fußspuren berühmter Dürkheimerinnen und besuchen Orte in der Stadt, an denen Frauen gewirkt haben“, erklärt sie. Als Beispiele nennt sie die „schöne Anna“, Josephine Kirsch, Rosa Maas, Barbette Bart oder Luise Leopold, die aus verschiedenen Gründen Beachtung verdienten. Die Führung dauert eineinhalb Stunden und endet mit einem Glas Sekt auf der Mandelterrasse. Treffpunkt ist der Platz vor dem Dürkheimer Haus, Kaiserslauterer Straße 1, in Bad Dürkheim. Eine Anmeldung ist nötig bis Dienstag, 4. Juli, per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de.

Mit „Kommunalpolitik für Frauen“ befasst sich ein Vortrag am Mittwoch, 27. September, 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Dresdner Straße 2, in Bad Dürkheim. Referentin Elke Thomas, Geschäftsführende Beamtin des Landkreises und Ortsbürgermeisterin in Bornheim, spricht über rechtliche Grundlagen der Kommunalpolitik und Inhalte der kommunalen Arbeit. Zudem geht sie der Frage nach, wie der weibliche Blick auf kommunalpolitische Themen die Gesellschaft verändern kann.

Wie reagiert man angemessen auf „Hassreden“?

Wie Politiker und Politikerinnen mit Hate Speech – auf Deutsch „Hassrede“ – umgehen können, vermittelt ein Online-Workshop am Donnerstag, 28. September, von 19 bis 21 Uhr. Es geht um grundlegende Informationen zu Beleidigungs- und Volksverhetzungsdelikten, zugleich aber auch um Handlungsstrategien und verschiedene technische Reaktions- und juristische Sanktionsmöglichkeiten. Die Veranstaltung hat Koterba-Göbel zusammen mit der Gleichstellungsbeauftragten von Grünstadt/Leiningerland, Kira Wolf, organisiert. Bei ihr können sich Interessierte per E-Mail (kira.wolf@gruenstadt.de) anmelden. Zugangsdaten gibt es nach der Anmeldung.

Für die Online-Lesung „Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch“ am Donnerstag, 5. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, haben sich die Gleichstellungsbeauftragten von gleich acht Kommunen zusammengeschlossen. „Weil weiße Männer die Politik sowie Praxis und Theorie der internationalen Beziehungen dominieren, werden die Bedürfnisse von Frauen und Minderheiten permanent ignoriert“, heißt es auf der Internetseite von Referentin Kristina Lutz vom Berliner „Centre for Feminist Foreign Policy“, auf Deutsch „Zentrum für feministische Außenpolitik“. Die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin möchte Frieden, Menschenrechte und Gerechtigkeit mit Außenpolitik denken und so Veränderungen anstoßen. Eine Anmeldung ist ab August möglich: gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de.

Fahrt nach Straßburg zum Europaparlament

Ins Europaparlament nach Straßburg führt eine Tagesfahrt am Donnerstag, 19. Oktober, von 8 bis 19 Uhr. „Wir treffen dort die Europaabgeordnete Christine Schneider“, verrät Koterba-Göbel. Daneben ist eine halbstündige Teilnahme an einer Plenarsitzung geplant. Der Treffpunkt wird nach Anmeldung an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de bekanntgegeben.

Beim Workshop „Umgang mit Konflikten“ am Samstag, 4. November, von 10 bis 16 Uhr vermittelt Michaela Hauke den souveränen Umgang mit Verbalattacken. Der Workshop richtet sich an alle Frauen, die ihren Umgang mit Konflikten zum Positiven verändern wollen. Der Workshop findet im Mehrgenerationenhaus statt. Eine Anmeldung ist per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de nötig.