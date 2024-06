Das Leiningerland hat seine Räte gewählt, darunter vier Ortsgemeinden, die im Einzugsgebiet der Frankenthaler Zeitung liegen. Hier lautete die spannende Frage: Wie schneiden in der Gunst der Wähler die Parteien der frisch gewählten oder in der Stichwahl noch zu wählenden Dorfoberhäupter ab? Nur Simone Ulrich wird eine Mehrheit im Rücken haben.

