1991 ist der digitale Mobilfunk in Deutschland mit GSM gestartet, 1992 hat Mannesmann Mobilfunk (heute Vodafone) den ersten Sender auf den ehemaligen Lokschuppen unweit des Bad Dürkheimer Bahnhofs gebaut – lange bevor die Telekom („D1“) die Sparkasse eroberte. Nun nutzen die beiden Konzerne den o2-Sendemast am Wurstmarktplatz gemeinsam.

Lange Zeit war der Bereich um den Bad Dürkheimer Wurstmarkt in Sachen Mobilfunk nicht so gut abgedeckt, weswegen Vodafone zum größten Weinfest der Welt immer zwei mobile Sendestationen mitbrachte, um die rund 600.000 Besucher optimal zu versorgen.

Nachdem schon vor Jahren der Wettbewerber Telefónica (o2) einen Sendemast gegenüber der Agip-Tankstelle errichtet und die Deutsche Telekom das o2-Angebot zur Mitbenutzung angenommen hatte, ist nun auch Vodafone dem Vorschlag gefolgt und versorgt von diesem Standort aus den Dürkheimer Norden mit seinen LTE-Mobilfunksignalen.

Michelsbergstraße 505 lautet die offizielle Adresse dieses Areals, von dem aus Mobilfunksignale der Telekom und von o2 für 2G (GSM), 4G (LTE) und 5G sowie von Vodafone in 2G/4G in der Stadt ausgestrahlt werden. Die umgedrehte Suppenschüssel an der Mastspitze ist die Signalzuführung per Richtfunk von Telefónica. Telekom und Vodafone erhalten ihre Signale per Glasfaserleitung.

Zwei Jahre habe es gedauert, von der Planung bis zur Genehmigung, berichtet Vodafone, um 19.000 Einwohner und Gäste besser mit LTE versorgen zu können. Bis nächstes Jahr sollen noch sechs weitere Ausbauprojekte von Vodafone im Landkreis Bad Dürkheim angegangen werden, wo heute schon 42 Mobilfunk-Sendestandorte die Kunden von Vodafone mit Signal versorgen, 40 davon mit 4G (LTE) und 17 bereits mit aktueller 5G-Technik.