Die frisch gekürte Deutsche Weinprinzessin Saskia Teucke wurde in ihrem Heimatort Weisenheim am Sand am Samstag gebührend empfangen. Bei den Vorbereitungen und der Organisation der Feierlichkeiten hat der ganze Ort mitgeholfen. Schließlich ist es auch das erste Mal, dass eine Deutsche Weinhoheit aus Weisenheim am Sand stammt.

„Wir haben am Freitag zwar alle darauf gehofft, dass Saskia als Königin zu uns zurückkehrt, aber mit der Prinzessin sind wir auch alle sehr happy“, berichtet Ortsbürgermeister