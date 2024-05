Seit November 2023 trifft sich eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von psychisch erkrankten Erwachsenen regelmäßig in Neustadt. Weil das Interesse an dem Angebot so groß ist, kommt nun eine zweite Gruppe mit Treffen in Bad Dürkheim dazu.

Die neue Gruppe trifft sich in der Median-Klinik für Psychosomatik, Kurbrunnenstraße 12 in Bad Dürkheim. Geparkt werden kann auf dem nahen Wurstmarktplatz. Geplant sind Termine immer am ersten Montag eines Monats von 19 bis 21 Uhr. Der Auftakt ist für Montag, 3. Juni, geplant.

Gruppe soll Angehörigen Halt geben

Die Selbsthilfegruppe soll Angehörigen psychisch erkrankter Menschen Halt bieten, die oft unter Schuldgefühlen, Ratlosigkeit und Ohnmacht gegenüber den besonderen Herausforderungen leiden, die das Versorgen eines psychisch erkrankten Familienmitglieds mit sich bringt. In den kostenlosen Treffen können sie ihre Sorgen mit anderen teilen und in einer vertraulichen Atmosphäre Informationen, Trost und Unterstützung erhalten. Die Neustadter Gruppe kommt weiterhin jeden zweiten Donnerstag eines Monats um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Von-Hartmann-Straße 11 in Neustadt zusammen. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 16. Mai. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an apk-nw@web.de oder an apk-duew@posteo.de. Es wird um Anmeldung zur Gruppenteilnahme unter Letzterer gebeten. Den Anstoß zur Gründung der Selbsthilfegruppen gab das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit dem Mehrgenerationenhaus Neustadt und der Bad Dürkheimer Median-Klinik.