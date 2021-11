Der katholische Kindergarten St. Martin in Ruppertsberg unterstützt eine Kindertagesstätte im Ahrtal. Die erste Aktion war am St. Martinstag.

„Die Kirche hier ist ja dem Heiligen Martin gewidmet, deshalb starten wir hier an dem Tag traditionell eine Hilfsaktion – ganz im Sinne unseres Namensgebers“, erklärt Kita-Leiterin Sabine Lenz. In diesem Jahr sei entschieden worden, Spenden für einen Kindergarten im Flutkatastrophengebiet an der Ahr zu sammeln. Am St. Martinstag ging es los mit Glühwein für die Eltern und Punsch für die Kinder. „Wir haben dafür keinen Preis festgesetzt, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass mehr Geld zusammenkommt, wenn wir lediglich um eine Spende bitten“, so Lenz. Das Ergebnis: 250 Euro. Weiter gehen soll es dann mit dem Verkauf von Marmelade und Plätzchen.

„Es gibt an der Ahr noch einige Einrichtungen, die Unterstützung brauchen“, sagt die Erzieherin. Über das Bistum habe sie die Namen von fünf Einrichtungen bekommen und sich schließlich für die Kita St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler entschieden. Das Spendensammeln sei eingebettet in ein Projekt, bei dem die Kinder auch viel für die Flutkatastrophe im Ahrtal lernten.

Info

Wer die Aktion unterstützen will, kann spenden: Katholische Kita GmbH Koblenz, IBAN: DE62 3706 0193 3011 6511 26, Verwendungszweck: Spende Hochwasser Kita, St. Pius Bad Neuenahr-Ahrweiler.