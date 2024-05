„Ganz in Weiß“ geht am Freitag, 14. Juni, eine Premiere in Dirmstein vonstatten. Für das Picknick im Jesuitenhofgarten wünschen sich die Veranstalter, dass die Gäste weiße Kleidung tragen.

Die Kultur- und Weinbotschafterin Esther Marx, der Kulturverein St. Michael und das Weingut Schneider (Oberhof 4) haben sich für das erste Dirmsteiner „White And Wine Dinner“ zusammengetan. Das Konzept verbinde mehrere Ideen aus dem Vorstand des Kulturvereins, erläutert Esther Marx. Herausgekommen ist ein kulinarisches Open Air mit Auftritten des A-cappella-Ensembles Die Weinseeligen „in der wunderbaren Einzellage Jesuitenhofgarten im Weingut Schneider“, so Marx. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Scheune statt.

Die Gäste werden nach Angaben der Veranstalter an liebevoll dekorierten weißen Tischen sitzen und mit Weißweinen, Sekt, Traubensaft und Wasser verwöhnt. Das Essen für das Picknick sollen sie aber selbst mitbringen – und zwar so, dass sich drei Gänge ergeben und die Tischnachbarn davon etwas probieren können, während man selbst auch mal „über den eigenen Tellerrand hinaus schauen“ kann, wie es in der Ankündigung heißt. Geschirr und Besteck (außer Gläsern) sollen ebenfalls mitgebracht werden. Jeder Gang wird eingeleitet durch den Gesang der Weinseeligen. Das können laut Marx Volkslieder oder Songs aus den Bereichen Pop, Gospel, Jazz sein, die etwas mit Wein zu tun haben.

Karten für das weiße Picknick kosten 15 Euro. Nähere Infos und Anmeldung bei Anni Männchen, Telefon 06359 924949, E-Mail a.maennchen@t-online.de oder bei Esther Marx unter 06238 929565, E-Mail esther.marx@freenet.de.