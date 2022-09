Wer nach der Corona-Pause beim 606. Wurstmarkt wieder auf den „Weinfest-Geschmack“ gekommen ist, kann am kommenden Wochenende in die Verlängerung gehen und das 49. Burg- und Weinfest in der Wein- und Sektstadt genießen.

Eigentlich sollte das Wachenheimer Weinfest wie üblich bereits im Juni gefeiert werden. Die Bauarbeiten an der Auffahrt zur B271 und der damit verbundenen Umleitung durch die Wachenheimer Innenstadt führten leider zur Absage des Festes. Die Verantwortlichen haben einen Ersatztermin gefunden: Vom 23. bis 26. September feiert Wachenheim das 49. Burg- und Weinfest.

„Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt endlich feiern können und genügend Akteure gefunden haben, das Fest auf die Beine zu stellen“, berichtet Matthias Kunkel, Chef der Tourist-Info der Verbandsgemeinde Wachenheim. Obwohl der Termin des Festes kurz nach dem Wurstmarkt liege und die Weingüter größtenteils noch in der Lese seien, hofft Kunkel auf ein spannendes langes Wochenende.

Die Feierlichkeiten werden hauptsächlich auf dem Rathausplatz, dem Marktplatz und dem Gelände der Wachtenburg stattfinden. Dort werden die Besucher mit Speis und Trank sowie musikalischen Schmankerln verwöhnt. Die Gutscheine, die 2021 beim „Woifeschd fer dehäm“ ausgegeben wurden, können eingelöst werden.

Die Eröffnung findet am Freitag, um 19 Uhr auf der Wachtenburg statt. Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) und die Weinhoheiten der Verbandsgemeinde werden die Gäste begrüßen. Anschließend kann nach Herzenslust gefeiert werden. Wer den Weg zwischen dem unteren Festbereich hinauf zur Wachtenburg zu Fuß in Angriff nehmen will, kann sich am Samstag und Sonntag in der Burgstraße auf dem Parkplatz des Blumenhauses Renfer bei den Wachenheimer Landfrauen mit neuem Wein und Zwiebelkuchen stärken.

Wer es etwas bequemer mag, kann den Bus-Pendelverkehr zur Burg und zurück in Anspruch nehmen. Der Bus fährt freitags ab 18, samstags ab 14 und am Sonntag ab 11 Uhr im 30-Minuten-Takt hinauf zum „Balkon der Pfalz“. Haltestellen befinden sich am Bahnhof, Schwimmbad, Marktplatz sowie am Badehaisel am Burgtalweiher. Wie der VRN mitteilt, werden zwischen Neustadt und Grünstadt anlässlich der Festlichkeiten Abend- und Zusatzfahrten angeboten.

Alle wichtigen Informationen zum Programm, den Standbetreibern, den Örtlichkeiten und den Verkehrsverbindungen können unter www.weinfest-wachenheim.de eingesehen werden.

Info

Freitag ab 18 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Samstag und Montag ab 16 Uhr