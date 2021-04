Betriebe in Zeiten von Corona: Das Lambrechter Elektro-Unternehmen Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG musste im Frühjahr bei Aufträgen und Umsatz einen starken Rückgang hinnehmen. Inzwischen sieht die Lage jedoch anders aus.

„Zu Beginn der Pandemie konnte sich niemand so richtig vorstellen, wo es überhaupt hingeht“, berichtet Jola-Firmenchef Lars Mattil. Neben der Furcht vor Infektionsausbrüchen im Betrieb und die womöglich damit verbundene Werksschließung sorgte man sich auch um den Bestand der internationalen Lieferketten, um die Produktion aufrechterhalten zu können, so Mattil. Dem Unternehmen kam zugute, dass es sich rechtzeitig und über den üblichen Puffer hinaus mit Vorräten eingedeckt hatte und mehr Reserven an Bauteilen besaß als sonst. Abgesehen von manchen Verzögerungen beim Transport hätten die Lieferketten funktioniert, stellt Matill zufrieden fest.

Bei der strikten Einhaltung der Corona-Regelungen noch vor offizieller Bekanntgabe der Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandards hätten alle Beschäftigten sehr gut mitgezogen, lobt der Firmenchef. Auch als zwischen Juni und Oktober Kurzarbeit eingeführt wurde, sei die Einsicht groß gewesen. „Von Mitarbeiterseite her war großes Verständnis da und die Bereitschaft, besonderen Zeiten mit besonderen Maßnahmen zu begegnen“, betont der Geschäftsführer.

Anfang April Auftragsrückgang

Lars Mattil weiter: „Wir haben im Hinblick auf Corona viele persönliche Gespräche geführt, um möglichst punktgenaue Lösungen im Betrieb zu finden, haben Mitarbeiter ständig informiert und geschult und viel Wert auf interne und externe Krisen-Kommunikation gelegt.“ Das sei zwar organisatorisch sehr anspruchsvoll und anstrengend gewesen, doch habe sich der Aufwand gelohnt. Ein Vorteil für die Firma: Die historischen Sandsteingebäude der ehemaligen Tuchfabrik sind weitläufig, wodurch das Einhalten der Abstandsregeln erleichtert wird.

Anfang April sei der Auftragseingang merklich zurückgegangen, blickt der Firmenchef zurück. Vor allem der französische Markt, der etwa zehn Prozent des Jola-Umsatzes ausmacht, brach ein. „Glücklicherweise stammen unsere Kunden aber aus verschiedenen Wirtschaftszweigen, wodurch eine ausgeglichene Risikoverteilung über viele Branchen hinweg besteht.“ Die Aufträge für den Maschinen- und Anlagenbau seien rückläufig gewesen, während im Bau- und Gebäudetechnik-Sektor Umsatzsteigerungen verzeichnet worden seien.

Etliche Kunden zurückgewonnen

Der Schwerpunkt in der Kundenstruktur liegt bei Jola im Bereich Maschinenbau und Gebäudetechnik. „Wir konnten etliche Kunden zurückgewinnen, die sich vor Jahren zugunsten der asiatischen Konkurrenzprodukte gegen uns entschieden hatten. Und die kaufen auch weiter bei uns ein“, erklärt Mattil. So verzeichnet das Lambrechter Unternehmen inzwischen Nachholeffekte und konnte beispielsweise im Oktober den Umsatz um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. „So etwas ist uns seit vielen Jahren nicht passiert.“

Mattil erwartet, dass sich der Jahresumsatz insgesamt zwar nicht erhöhen, aber doch wieder bei fünf Millionen Euro einpendeln wird. „Man sollte nicht allzu optimistisch, aber auch nicht zu pessimistisch nach vorne schauen“, lautet das Fazit des Firmenchefs.

1952 gegründet

Das aus der Tuchfabrik Gebrüder Haas hervorgegangene Familienunternehmen Jola wurde in der heutigen Form als Elektro- und Metallbetrieb 1952 gegründet. Firmengründer war Karl Mattil, Großvater des heutigen alleinigen Geschäftsführers Lars Mattil (38), der bis vor zwei Jahren gemeinsam mit seinem Vater Volker das Unternehmen in der Lambrechter Klostergartenstraße führte. Namensgeber der Firma und in den 1950er-Jahren Initiator für den Umstieg von der Stoffherstellung in die Elektrobranche war Josef Lambrecht („Jola“), ein Elektromeister in der ehemaligen Weberei. Die parallel noch mitlaufende Tuchfabrikation mit über 200 Mitarbeitern wurde 1961 wegen schlechter Auftragslage endgültig eingestellt. Mit anfangs acht Mitarbeitern brachte die Firma selbst entwickelte und patentierte neuartige Endlagenschalter mit Quecksilberröhre, Schwimmschalter und Tauchsonden auf den Markt.

Heute produzieren die 60 Mitarbeiter von Jola Sensoren zur Füllstandsmessung und Leckagedetektion diverser Flüssigkeiten sowie weitere elektronische Produkte für Kunden in ganz Europa.

Die Serie

Die Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft in ganz unterschiedlicher Weise. Wie haben die Firmen in der Region das Corona-Jahr erlebt? Wir haben bei einigen von ihnen nachgefragt.