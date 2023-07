Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Funke genügt, und plötzlich steht ein Feld in Flammen. So ist es am Montagmittag in Großkarlbach passiert. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und hat mit über 100 Einsatzkräften und der Hilfe von Landwirten den Brand eingedämmt und gelöscht. Eine Böschung, die Wildtieren als Ruhezone diente, war allerdings nicht mehr zu retten.

Flächenbrände sind bei den Feuerwehren in diesem Sommer – mal wieder – an der Tagesordnung, und so wundert es Markus Ittel und Jochen Lander nicht, dass die