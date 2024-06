Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Mit 65,8 Prozent (absolut 385) der Stimmen ist Fritz Wichmann (CDU) neuer Ortsbürgermeister von Großkarlbach. Gegenkandidat Karl Heinz Ehwald (Bündnis 90/Die Grünen) kam auf 34,2 Prozent (200). Die Wahlbeteiligung lag bei 70,5 Prozent. Der 73-jährige Wichmann löst damit Richard Weißmann (FWG) ab, der nach dem Tod von Paul Schläfer (FWG) für rund ein halbes Jahr das Amt des Ortsbürgermeisters ausübte. Beim Anruf der RHEINPFALZ gegen 20.15 Uhr wusste Wichmann noch nichts von seinem Glück, freute sich aber über den Vertrauensvorschuss. Der 73-jährige Norddeutsche lebt noch nicht so lange in Großkarlbach. Er weiß um die „sehr, sehr engen finanziellen Gestaltungsspierlräume“, hofft aber, auch über privates Engagement einiges bewegen zu können. Wichtige Ziele: Die Renovierung der das Ortsbild prägenden Kirche soll ein Thema werden. Vorstellen kann er sich auch Hochseetörns mit Jugendlichen. Karl Heinz Ehwald (72), Rentner, ist zufrieden mit seinem Ergebnis. „Ich konnte keine Werbung machen. Großkarlbach ist kein grünes Dorf, da sind 200 Stimmen ordentlich.“

