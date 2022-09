Das „Triumvirat“, das aus Wehrleiter Frank Flockerzi und seinen Stellvertretern Markus Müller und Jochen Hummel besteht, leitet für weitere zehn Jahre die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambrecht. Diese Kontinuität sei „sehr erfreulich für mich und die Feuerwehr“, sagte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn.

Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr in der Waldfesthalle in Esthal lobte Kuhn das Engagement der Feuerwehrleute in der Verbandsgemeinde. Er dankte den einzelnen Wehrführungen und allen Aktiven im Namen aller Bürger der Verbandsgemeinde für die vielen ehrenamtlichen Stunden für Lehrgänge, Übungen und natürlich auch Einsätze – nicht zuletzt für den sehr herausfordernden Einsatz über mehrere Tage im April während des Schneebruchs. Auch bei den Fördervereinen bedankt er sich für ihre wichtige Unterstützung der Wehren. Die vielfältigen Probleme auf den Märkten, die Materialknappheit zur Folge hätten, könnten sich auch Beschaffungen bei der Feuerwehr auswirken, so Kuhn, der die Aufrechterhaltung der Feuerwehrstruktur unterstrich.

Zahlreiche Verpflichtungen neuer Feuerwehrleute, Beförderungen, Ernennungen, Verabschiedungen und Ehrungen standen auf dem Programm. 20 Wehrleute wurden verpflichtet, 19 befördert.

Das Bronzene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 15-jährige Aktivität erhielten Peter Kappes (Esthal), Pascal Jost, Sascha Köppler, Benjamin Senftleben (alle Lambrecht), Martin Kottwitz (Lindenberg), Lars Neubert (Neidenfels), Kai Burckhardt, André Jacob, Marc Sauer (alle Weidenthal).

Mit dem Silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25-jährige Aktivität wurden ausgezeichnet: Eric Schmalz (Lambrecht), Andreas Steinmetz (Weidenthal). Das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre Aktivität erhielten Andreas Kaiser (Esthal), Markus Kern (Lambrecht) und Frank Flockerzi (Iggelbach), Joachim Brucker (Frankeneck) und Christian Buschmann (Neidenfels). Für 45-jährige Aktivität wurde Jürgen Faßbender (Neidenfels) geehrt und gleichzeitig aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Marco Fränzel wurde als stellvertretender Wehrführer der Feuerwehreinheit Frankeneck verabschiedet, ebenso Michael Kempter (Neidenfels) als VG-Jugendfeuerwehrwart. Als stellvertretender Wehrführer der Einheit Lambrecht und aus dem aktiven Dienst wurde Gerhard Müller verabschiedet. Thomas Baier und Dieter Kropf (beide Frankeneck) schieden nach 32 und 43 Jahren aus dem aktiven Dienst aus.

Zum stellvertretenden Wehrführer in Elmstein wurde Dominik Riedel ernannt, zum kommissarischen stellvertretenden Wehrführer in Lambrecht Florian Liedy. Neuer VG-Jugendfeuerwehrwart ist Yannik Munzinger.