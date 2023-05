Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Autoreifen, Fahrräder, Altkleidersäcke, eine Schubkarre und jede Menge achtlos in die Gegend geworfener Restmüll: Das alles haben am Samstag die Teilnehmer beim Dreck-weg-Tag in und um Haßloch aufgesammelt. Zudem gibt die Aktion der Verwaltung wichtige Hinweise.

Unter dem Motto „Gemeinsam machen wir die Welt ein bisschen besser“ haben sich Schulen, Kitas, Vereine und Privatpersonen an dem zum achten Mal veranstalteten Dreck-weg-Tag beteiligt.