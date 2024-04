Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Wechsel an der Spitze der Verbandsgemeinde Deidesheim ist vollzogen: Am Donnerstagabend ist Dieter Dörr als Verbandsbürgermeister vereidigt worden. Mit dem jetzigen Rat wird er indes nicht mehr lange zusammenarbeiten.

Am 5. November vergangenen Jahres ist Dieter Dörr (CDU) zum Nachfolger von Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU) gewählt worden, am Donnerstag ist er in der Sitzung des Verbandsgemeinderats