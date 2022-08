Am ersten August-Wochenende wird in Forst die Weinkerwe beim Ungeheuer gefeiert. Von Freitag bis Montag öffnen die Ausschankstellen in den Höfen. Live-Bands und ein Mini-Vergnügungspark im alten Schulhof sorgen bei großen und kleinen Besuchern für gute Laune.

Forst mit seinen Weinlagen wie Kirchenstück, Jesuitengarten oder Pechstein erlebt den Höhepunkt seines Weinjahres mit der Weinkerwe in den Höfen beim Ungeheuer. Die romantische Dorfstraße wird während der Kerwe zur Fußgängerzone, in der man von Hof zu Hof wandern kann, um die Weine und die Pfälzer Spezialitäten zu genießen.

Bereits am Donnerstagabend, 4. August, wird ab 18 Uhr beim der TuS Forst am Sportheim die Kerwe eingeläutet. Ab Freitag, 5. August, 17 Uhr, haben dann alle acht Ausschankstellen geöffnet. Freitags, samstags und montags geht der betrieb in den Ausschankstellen um 17 Uhr los, sonntags bereits um 11 Uhr. Die Besucher können historisch gewachsene Weingüter mit beeindruckenden Höfen und Gärten erkunden und die kulinarische Vielfalt der Pfalz in geballter Form erleben.

Mit „Lagenkostbar goes Kerwe“ im Gutshof Murjahn, Weinstraße 43, zeigt Forst am Freitag, 7. August, 18.30 bis 21.30 Uhr, sein ganzes Können im Weinbau. Die diesjährige Weinprobe zur Kerwe findet nicht klassisch im Sitzen mit Probebesprecher im Keller, sondern in lockerer Form als Schlenderweinprobe im Innenhof des Gutshofs statt. Für 25 Euro kann man elf Forster Spitzenweine sowie einen Begrüßungssekt verkosten. Die Karten für 25 Euro sind im Weingut Georg Mosbacher erhältlich.

Programm

Flyer sowie Programm von Weinkerwe und Weinprobe gibt es unter www.deidesheim.de, www.forst-pfalz.de und www.lagenkostbar.de. Weitere Informationen: Tourist Service GmbH Deidesheim, 06326 9677-0, touristinfo@deidesheim.de