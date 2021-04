Am 15. Juli endet wie in ganz Deutschland die Bewerbungsfrist auch an der Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft. Wer dort ein Studium beginnt, kann offenbar nicht viel falsch machen, wie die Ergebnisse vieler Hochschulrankings erahnen lassen.

Auch beim internationalen Hochschulranking U-Multirank, an dem die Hochschule Karlsruhe auch in diesem Jahr als eine der wenigen Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg teilnahm, belegte sie sie Spitzenplätze. Und das gegen starke Konkurrenz: Rund 1700 Hochschulen aus 92 Ländern nahmen am Ranking teil.

Studenten bewerten selbst

Anders als bei anderen Rankings können sich die Nutzer, meist Studieninteressierte, ihre Schwerpunkte nach eigener Interessenslage auswählen und so Hochschulen mit ähnlicher Ausrichtung vergleichen. Den einzelnen Kategorien sind fünf verschiedene Leistungsgruppen von „sehr gut“ bis „schwach“ zugeordnet. Die Bewertung erfolgt auf Basis von Beurteilungen durch die eigenen Studenten sowie über Daten, die von den Hochschulen selbst zur Verfügung gestellt werden. Spitzenwerte erreichte die Karlsruher Einrichtung bei der Internationalität, der Forschung und der Einbettung in die Region sowie erstmals in der Kategorie „Wissenstransfer“. Insgesamt sieben Bestnoten in diesen Kategorien sowie drei weitere gute Bewertungen würden zeigen, dass sich die Hochschule auf einem sehr guten Weg bei der Erreichung ihrer strategischen Ziele befindet, so die Hochschule in einer Mitteilung. Das Portal kann unter www.umultirank.org aufgerufen werden.