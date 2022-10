Sie ist und bleibt das jährliche Karriere-Großereignis auf dem Campus der Hochschule Karlsruhe (HKA): Die Firmenkontaktmesse „CareerContacts“ findet in diesem Jahr vom 24. bis 28. Oktober jeweils von 10 bis 16 Uhr auf in der HKA in der Moltkestraße 30 statt.

Ziel von „CareerContacts“ ist es, Studierenden und Unternehmen eine Plattform zu bieten, um sich gegenseitig kennenzulernen und für Praktika, Abschlussarbeiten, Werkstudierendentätigkeiten oder einen festen Job zueinander zu finden. Das Messeevent steht auch Studierenden des KIT und anderer Hochschulen offen. Neu ist in diesem Jahr, dass die Karrieremesse gleich auf zwei Etagen im Gebäude B stattfindet. Denn mit 34 Unternehmen pro Tag sind täglich 14 mehr als im vergangenen Jahr vor Ort. Insgesamt präsentieren sich an allen Tagen 134 Unternehmen. Bei der Messe dabei sind auch die sechs Premiumpartner der HKA: SEW-EURODRIVE GmbH & CO KG, Robert Bosch GmbH, CAS Software AG, Siemens AG, big. bechtold-gruppe und amiconsult GmbH.

Die ersten vier Tage sind die klassischen Messetage mit den Unternehmensständen, einer gut gefüllten Jobwall und der Möglichkeit für Bewerbungschecks mit Unternehmensvertretern. Im Rahmenprogramm können sich Besucher professionelle Bewerbungsfotos machen lassen. Zur Stärkung nach dem Messebesuch gibt es verschiedene kostenlose, kulinarische Angebote wie frischen Kaffee von einem Coffee-Bike, Flammkuchen sowie Smoothies. Eine Relax-Lounge lädt zum Entspannen ein.

Der fünfte und letzte Tag der „CareerContacts“ steht im Zeichen alternativer Karrieremöglichkeiten und nimmt unter dem Motto „Karriere geht auch anders“ die Promotion und Selbstständigkeit in den Fokus. Dazu gibt es am Freitag, 28. Oktober 14 bis 17 Uhr einen Workshop, zu dem eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.

Info

Das ausführliche Programm mit allen Programmpunkten, Firmen und Daten gibt es im Netz unter https://www.h-ka.de/careercontacts.