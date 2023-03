Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitgefiebert, gebangt, gehofft und doch verloren: Am Ende hat es nicht gereicht für die französische Fußball-Nationalelf. Das spannende und denkwürdige Finale in der WM-Geschichte hat sich RHEINPFALZ-Mitarbeiter Kersten Beyer in Frankreich angeschaut.

Als mich die RHEINPFALZ fragte, ob ich für einen Bericht im Elsass Stimmen vor Ort vom Endspiel einfangen möchte, sagte ich erfreut zu. Ich liebe unsere Nachbarn, durfte ihre Begeisterung