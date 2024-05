Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von Hawaii über die Westpfalz nach Texas führt der ungewöhnliche Lebensweg des Musikers Gary Sapp, der am heutigen Samstag in den USA seinen 80. Geburtstag begeht. Der Kreis Kusel hat ihn mit dem Lichtenburg-Preis ausgezeichnet, in und um Kaiserslautern wird er als einfallsreicher Orchesterleiter geschätzt.

Geboren wurde Gary James Kehaulani Sapp in Kailua nahe Honolulu. „Mein erstes Instrument war ein Rinderhorn, aus dem mein Großvater eine Tute schnitzte“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch.