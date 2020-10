Der Sonntag scheint für den Badminton-Zweitligisten SV Fischbach nicht der beste Spieltag zu sein. Musste sich doch der SVF wie zuvor schon dem BC Offenburg auch dem TV Hofheim mit 2:5 geschlagen geben. Wieder verlor man an einem Sonntag in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn.

Damit kassierten die Fischbacher im vierten Saisonkampf die zweite Niederlage. Diesen Negativerlebnissen stehen aber zwei Siege gegenüber, das 5:2 gegen den Aufsteiger TuS Neuhofen und am vergangenen Samstag das 4:3 gegen den BC Remagen. Dieser in einem spannenden Mannschaftskampf erzielte Erfolg stimmte Felix Hammes zuversichtlich im Hinblick auf das Duell gegen Hofheim. Um so enttäuschter zeigte sich der Spitzenspieler des SVF nach dem 2:5 gegen den Tabellendritten.

Am Mannschaftspunkt vorbeigeschrammt

Hätten die Fischbacher einen Matchsieg mehr geholt, hätten sie am Ende nicht mit leeren Händen dagestanden, sondern einen Mannschaftspunkt gutgeschrieben bekommen. Und im Mixed bot sich nach den ersten drei Sätzen (15:14, 11:6, 11:13) dem Fischbacher Duo Leander Adam und Lena Germann im vierten Satz mehrmals die Chance, den Kampf zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch sie vermochten ihre Matchbälle nicht zu nutzen und verloren den Satz mit 14:15. Im entscheidenden fünften Durchgang zogen sie dann mit 7:11 den Kürzeren, und so stand für sie am Ende eine unglückliche Fünfsatzniederlage.

Dreisatzsieg für Hammes

Den einzigen Dreisatzsieg in diesem engen Mannschaftskampf schaffte Felix Hammes, der das erste Herreneinzel gegen Johannes Grieser mit 11:7, 11:9 und 12:10 gewann; für ihn war es der vierte Sieg im vierten Einzel. Und wie am Vortag gegen Remagen war er auch mit seinem Partner Leander Adam im ersten Herrendoppel erfolgreich. Dabei mussten die beiden Fischbacher aber über die volle Distanz von fünf Sätzen gehen. Nachdem sie den ersten und dritten Satz jeweils mit 11:7 gewonnen und den zweiten und vierten mit 11:13 beziehungsweise 5:11 abgegeben hatten, setzten sie sich im Entscheidungssatz doch recht klar mit 11:6 durch. Die anderen vier Partien gingen alle in jeweils vier Sätzen an die Gäste.