Unverhofft kommt halt eben doch oft. In einer spannenden Begegnung gegen den Tabellenvierten und aktuellen pfälzischen Primus KSV Kuhardt in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden konnten die Kegelfreunde Sembach endlich wieder einmal abliefern.

Nach dem hart umkämpften 5:3-Sieg (11:13 Sätze, 3533:3523 Kegel) bilanzierte Mannschaftskapitän Lukas Lamnek: „Zwar agierten wir hier und da auch mal eher glücklich, doch war die angebotene Teamleistung endlich mal wieder unseren Ansprüchen entsprechend.“

Nach dem 1:1-Auftakt von Sven Hien gegen Jochen Härtel (3:1, 585:558) und Jannik Dorn (1:3, 577:626) mit 42 Kegel in Rückstand, blieb es auch nach dem zweiten Durchgang eng. Da nur Daniel Kudla gegen Nicolai Bastian 3:1 (594:540) punktete und Mark Nickel gegen Patrick Jochem 1:3 (563:579) verlor, ging es beim 2:2 aber nur noch mit vier Miesen ins nun brandheiße Finale.

Nachdem sich dort im Schlussakkord Markus Tiedemann gegen Sascha Leucht beim 2:2 (591:584) zum Punkt geduselt und Lukas Lamnek gegen Markus Wingerter 1:3 (623:6376) verloren hatte, war beim 3:3 die bessere keglerische Ausbeute entscheidend. Dafür sorgte Lukas Lamnek. Er verwandelte im letzten Satz (166:122) gegen Wingerter den Rückstand in ein Guthaben von 10 Kegel für die beiden Pluspunkte aufgrund des nun besseren Gesamtergebnisses. „Somit“, so Lukas Lamnek „stand am Ende ein äußerst glücklicher Erfolg, mit dem wohl keiner der Beteiligten 30 Kegel vor Schluss gerechnet hatte.“

Nach dem Krimi-Sieg freuten sich die Kegelfreunde Sembach nach einer Durststrecke mit fünf Niederlagen in Folge riesig über die Punkte, die sie im Osternest gefunden hatten.