Die Polizei sucht Zeugen nach zwei gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Kaiserslauterer Innenstadt am Samstagabend. Der erste Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr in einem Supermarkt, wo drei junge Menschen in Streit gerieten, der in der Fruchthallstraße eskalierte. Eine vierte Person beteiligte sich dort, und zusammen griffen sie einen 17-Jährigen an, bevor alle flüchteten. Ein 15-jähriger Verdächtiger wurde bereits identifiziert.

Gegen 20.30 Uhr brach eine weitere Schlägerei nahe dem Fackelbrunnen aus, wo aus einer Gruppe heraus ein junger Mann mit einem Älteren stritt, was sich zu einer Gruppenattacke entwickelte. Die Angreifer entkamen unerkannt. Die Polizei hat Untersuchungen wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet und prüft mögliche Verbindungen zwischen den Vorfällen. Nach Zeugenangaben handelt es sich um Jugendliche und junge Erwachsene arabischer Herkunft. Informationen über die Vorkommnisse oder beteiligte Personen nimmt die Polizei unter 0631 3692250 entgegen.