Davon können Schulen und Kitas nur träumen: Die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern bietet seit Anfang November Mitarbeitern Nasenabstriche an, wenn sie beispielsweise Erkältungssymptome haben. Warum ZAK-Vorstand Jan Deubig Gesundheitsschutz so wichtig ist.

Bislang ist nur ein Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs an Covid19 erkrankt. Angesteckt hat er niemand. Zum Glück. Drei Kollegen, mit denen er im Pausenraum zusammensaß, mit ausreichend Abstand und Maske, konnten sich im Betrieb einem Schnelltest unterziehen. Der war negativ. „Weil die drei Mitarbeiter keinen unmittelbaren Kontakt mit dem Infizierten hatten, galten sie nicht als Kontaktpersonen der Kategorie 1, hätten sich also nach den Vorschriften des Robert-Koch-Instituts nicht testen lassen können“, erklärt ZAK-Chef Jan Deubig. Vorsichtshalber hätte er sie aber für ein paar Tage nach Hause schicken müssen. So aber gab der Schnelltest der Firma Roche, der ähnlich wie ein Schwangerschaftstest nach wenigen Minuten das Ergebnis anzeigt, Entwarnung.

Es geht um die Entsorgungssicherheit

„Wir gehören mit unseren 140 Mitarbeitern als Entsorgungsbetrieb zur kritischen Infrastruktur, wir müssen alles daran setzen, dass unsere Leute gesund bleiben, nicht lange ausfallen und sich die Pandemie bei uns nicht unkontrolliert ausbreitet“, erklärt Deubig, warum er sich seit Wochen intensiv dafür eingesetzt hat, im Betrieb auf eigene Faust testen zu dürfen. Es seien lange Verhandlungen mit dem Gesundheitsamt gewesen, alles sei genau abgestimmt. Bezogen werden die Tests, die zwischen zehn und 20 Euro das Stück kosten und nicht frei verkäuflich sind, über Apotheken vor Ort. „Wenn bei uns eine Schicht krank wird oder geschlossen in Quarantäne muss, würden ganze Müllberge liegen bleiben“, erläutert der Vorstand. Allein 800 Tonnen Haushaltsmüll wird in einem Zeitraum von zwei Wochen bei der ZAK im Kapiteltal umgeschlagen und von dort aus ins Müllheizkraftwerk nach Ludwigshafen gekarrt, an Bioabfall fallen 300 Tonnen an. „Bei uns kann so gut wie niemand ins Homeoffice, unsere Leute arbeiten an Anlagen, werden auf Fahrzeugen benötigt, viele haben Spezialkenntnisse, sind nicht einfach zu ersetzen“, erklärt er das ungewöhnliche Vorgehen in der Krise. Wobei er betont: „Wir bezahlen die Tests selbst.“

Keine Diagnose, eher eine Art „Vorscreening“

Die Nasenabstriche nimmt eine Mitarbeiterin, die eine Ausbildung als Rettungssanitäterin hat. Und klar sei das Testergebnis keine Diagnose, eher eine Art „Vorscreening“, das beispielsweise dann sinnvoll sein kann, wenn jemand unspezifische Erkältungssymptome hat. Schnelltests würden nur bei Verdachtsfällen eingesetzt, um die Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Werde jemand positiv getestet, müsse er sich bei seinem Hausarzt vorstellen, klärt Deubig auf. „Bislang wurden acht Tests veranlasst, alle negativ.“ In einem Fall – die Abstriche sind freiwillig – hatte sich eine Kollegin testen lassen, bei deren Kind es einen Covid19-Infizierten in der Klasse gab. „In so einem Fall können wir dann auf Nummer sicher gehen.“

Routinetests oder gar Massentests der Belegschaft sind auf gar keinen Fall geplant, sagt Deubig. „Es muss immer ein betriebliches Interesse geben“, betont er, wohlwissend, dass die Testkapazitäten knapp sind. Auch wenn jemand eindeutige Symptome zeige oder direkten Kontakt mit einem Corona-Patienten hatte, sei die ZAK außen vor. Dann ist das Gesundheitsamt gefragt – oder der Hausarzt.

Fieberscanner und Maskenpflicht

Die eigene Teststrategie ist das eine. „Weil die Pandemie uns noch eine Weile begleiten wird, haben wir noch mehr getan“, so Jan Deubig. Für die Konferenzräume wurden Luftreiniger mit Hepa-Filter angeschafft, für 4000 Euro das Stück. An drei Stellen im Unternehmen gibt es sogenannte T-Punkte, an denen berührungslos die Körpertemperatur erfasst wird. Auf dem gesamten Gelände und in der Zentrale herrscht Maskenpflicht, außer am Sitzplatz. „Das funktioniert gut.“ Die Masken werden gestellt. „Alltagsmasken haben wir schon sehr früh angeschafft.“ Mittlerweile würden auch Loop-Schals ausgegeben. Und bei Bedarf FFP2-Masken.