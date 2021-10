Auch der Sportverein (SV) Alsenborn bietet zum Preis von acht Euro Corona-Schnelltests in Enkenbach-Alsenborn, Kinderlehre 1 (Zugang über Fritz Walter Straße), an. Darauf weist Gudrun Heß-Schmidt hin, nachdem dieser Anbieter in der RHEINPFALZ-Auflistung von Dienstag gefehlt hatte. Getestet wird sonntags von 10 bis 12 Uhr oder nach Vereinbarung. Die Burg-Apotheke ist eine weitere Anlaufstelle in Enkenbach-Alsenborn für Testwillige: In den Räumen der ehemaligen Löwen-Apotheke, Hauptstraße 23, sind montags, dienstags und mittwochs jeweils von 9.30 bis 11.30 Uhr, freitags von 9 bis 12 und von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr Abstriche für 15 Euro auch ohne Termin möglich. „Wir testen auch per Lolli“, teilt die Apotheke mit. Wer einen Termin vereinbaren möchte, kann diesen online auf www.burg-apotheke-alsenborn.de reservieren.

Keine Tests mehr beim TSV Hütschenhausen

Der TSV Hütschenhausen hat hingegen den Betrieb seines Corona-Testzentrums vor kurzem eingestellt, teilt Vorsitzender Volker Nicolay mit. „Da schon seit Wochen kein Mensch mehr zum Testen gekommen ist, haben wir das Testzentrum aufgegeben und werden es auch nicht mehr öffnen.“ Wie die Verbandsgemeindeverwaltung Weilerbach mitteilt, gibt es in der VG derzeit lediglich die Möglichkeit, sich beim Arzt testen zu lassen oder das Testzentrum eines Privatanbieters auf dem Lidl-Parkplatz aufzusuchen. „Die Schnelltestzentren der Malteser und des Deutschen Roten Kreuzes sind geschlossen.“