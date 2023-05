Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Artikel „Fester Teil des Produktionsnetzwerks“ samt Kommentierung zur Lage bei Opel in Kaiserslautern hat für Verunsicherung im Werk gesorgt, berichtet Betriebsratschef Thorsten Zangerle. Dank erfreulicher Entwicklungen gebe es dafür jedoch keinen Grund, betont er.

In dem Artikel äußerte sich die Opel-Pressestelle in Rüsselsheim zu einer ganzen Reihe an Fragen