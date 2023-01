Die Finalrunde der Hallen-Masters nutzt der Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg dazu, verdiente Ehrenamtler mit der DFB-Uhr und einer Urkunde auszuzeichnen. Geehrt werden sollen Michael Kirch (SpVgg NMB Mehlingen), Andrea Nicolay (VfR Kaiserslautern), Wolfgang Adam (FV Rockenhausen), Herbert Ims (VfL Mannweiler-Cölln) und Rudi Schmidt (TuS Bolanden).

Einen würdigen Rahmen für seine Ehrung hat bei der Vorrunde in der Schillerschule bereits Markus Hauth vom SV Schallodenbach erfahren dürfen. Der 68-Jährige wurde von mehreren Vereinen für diese Auszeichnung vorgeschlagen. Die Gründe für diese Wertschätzung liegen auf der Hand: Dreimal hat er einen Sportplatz mitgebaut, spielte im Alter von 66 Jahren noch in der AH und ist seit 1966 fast ununterbrochen für seinen Verein in verschiedenen Ämtern tätig.

Aber Markus Hauth hat auch sportlich einiges bewegt: 1990 feierte der SV Schallodenbach mit ihm als Spielertrainer die Meisterschaft der C-Klasse und stieg in die B-Klasse auf. Er selbst war lange Jahre aktiv in der ersten und zweiten Mannschaft und schnürte bis vor zwei Jahren noch die Fußballschuhe in der AH. Aktuell ist Markus Hauth – mal wieder – Vorsitzender, jetzt seit 2016, „nebenbei“ kümmert er sich als Platzwart um den Rasen.