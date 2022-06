Seit 15 Jahren bilden die Flamenco-Gitarristen Jan Pascal und Alexander Kilian das Duo Café del Mundo. Inzwischen geben sie 120 Konzerte im Jahr in vielen Ländern Europas und haben neun CDs eingespielt. Am 2. Juli kommen die beiden nach Frankelbach.

Eine Flamenco-Gitarre klingt schärfer und perkussiver als eine Konzertgitarre. Das nutzt das Duo für seinen unverwechselbaren Sound und sprengt doch zugleich diese Grenzen. Mit faszinierender Vielfalt und atemberaubender Virtuosität stellt es eine Verbindung zu Klassik, Jazz und World Music her und präsentiert eigene Kompositionen. Im Ausdruck gelingt es den Musikern, ihren Instrumenten auch poetische und weiche Klänge zu entlocken. Und jede Menge Humor entspring daneben ihren Moderationen. Von Hits wie „Scarborough Fair“ oder „Moon River“ stehen stille Eigenkompositionen wie „A Skyful Of Stars“ nach einer Melodie aus England.

Angesagt haben sich Jan Pascal und Alexander Kilian am Samstag in Frankelbach zu einem ganz besonderen Anlass. Sie beenden ganz offiziell nun die zweijährige Pause der Hofkonzerte und gastieren im Rahmen der Reihe „Musik im Kreis“. Karten gibt’s unter der 06303 7720 und an der Abendkasse.