Klaus Weichel geht in sein letztes komplettes Jahr als Oberbürgermeister. Die Zeit will er nutzen, um einige große Projekte in der Stadt ein Stück voranzutreiben: die Entwicklung des Pfaff-Geländes, die Verankerung der Digitalisierung, die neue Stadtmitte und ein interkommunales Industriegebiet.

Der Neujahrsempfang ist für gewöhnlich der passende Rahmen, um zu umreißen, was im neuen Jahr ansteht, welche Themen der Oberbürgermeister für die Stadt als zentral erachtet.