Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den Ortslagen von Erlenbach und Morlautern gibt es 19 Stellen, an denen in Sachen Hochwasserschutz der Hebel angesetzt werden könnte. Empfehlungen für Abhilfe hat ein Ingenieurbüro erarbeitet und in einem Konzept festgehalten. Welche Maßnahmen wann umgesetzt werden, entscheidet letztendlich der Stadtrat, wahrscheinlich erst 2025.

Das Ingenieurbüro Reihsner aus Wittlich hat im Auftrag der Stadtverwaltung das Gebiet der Stadt und der Vororte auf Risiken in puncto Hochwasser und Starkregen hin untersucht. Dazu wurde die