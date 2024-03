Die Schülerinnen und Schüler der freien Waldorfschule Otterberg haben ihr schauspielerisches Talent unter Beweis gestellt. In der Festhalle Schneckenhausen brachten die Achtklässler am Donnerstag die Gruselkomödie „Das Gespenst von Canterville“ des irischen Schriftstellers Oscar Wilde vor 100 Zuschauern auf die Bühne. Es war die erste von fünf Aufführungen. „Es liegen acht Wochen voller Anstrengungen hinter uns“, sagte die künstlerische Leitung und Lehrerin Elena Brass. Auch an Licht und Technik durften sich die jungen Talente probieren. Zudem wurden auch das Bühnenbild und die Kostüme selbst angefertigt.