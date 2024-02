In der Virtuellen Bundesliga (VBL) standen für die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern drei Spiele an. Die Lautrer fuhren dabei vier Punkte ein und stehen mit 33 Punkten aus 30 Spielen auf dem elften Tabellenplatz. Durch die vier Punkte sicherten sich die Roten Teufel einen Platz in den Top 14. Dieser berechtigt Adrian Starkbaum und Kaan Tuncer zur Teilnahme an den Playoffs der VBL Open.

Das erste Duell des Abends stand gegen den VBL-Neuling Bayern München an. Im 2v2-Duell trafen Kaan „xKaan61_“ Tuncer und Philipp „xBony7“ Burg für die Lautrer auf Lukas „Lukas_1004“ Seiler und Thomas „xThomas_om“ Ostermaier. Kaan und Bony zeigten eine reife Leistung, kamen aber nur zu einem 1:1. Das erste Einzelspiel gewann Adrian „Nickstar017“ Starkbaum gegen Seiler mit 2:1. Im letzten Einzelspiel traf Tuncer auf Ostermaier. Bereits nach kurzer Zeit lag Tuncer mit 0:2 zurück und verlor schließlich mit 2:4. Damit konnte der FCK einen Punkt gegen den Tabellendritten einfahren.

Daraufhin spielten die Lautrer gegen den Tabellensechsten FC Augsburg. Tuncer und Berg besiegten hier im 2v2 Yannic „Yannic0109“ Bederke und Haci Umut „Haci Umut“ Saracoglu. mit 3:1. Im Einzelspiel traf Starkbaum auf Saracoglu. Der Augsburger kam besser in die Partie und siegte 3:2. So musste Tuncer ins Entscheidungsspiel gegen Bederke. Der Lautrer setzte sich mit einer konzentrierten Leistung mit 2:1 durch. Dadurch fuhr der FCK die drei Punkte ein.

Am Mittwoch in Köln gegen Mainz

Zum Abschluss stand das Südwestderby an. Die Mannschaft von Rote Teufel E-Sport traf auf den Karlsruher SC. Tuncer und Berg traten für den FCK gegen Khalid „khalidgrl03“ Gürel und Lukas „SAKUL“ Vonderheide an. In einem engen Spiel setzte sich aber das KSC-Duo mit 3:2 durch. Im Einzel zog Starkbaum gegen Gürel mit 2:4 den Kürzeren. So ging der KSC als Derbysieger vom Platz.

„Wie der Spieltag endete, ist ärgerlich“, resümiert E-Sport-Koordinator Adrian Starkbaum. „Wir konnten gegen Bayern und Augsburg sehr gut abliefern und vier Punkte holen. Das Derby gegen Karlsruhe haben wir jedoch aus der Hand gegeben. Es war heute definitiv mehr drin als wir am Ende erreicht haben.“ Am Mittwoch steht für sein Team das nächste Derby an. Die Lautrer treffen beim Offline-Spieltag in Köln auf Mainz 05.