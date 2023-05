Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Automarken von der Insel genießen Kultstatus. Allein der Klang von Namen wie Rolls-Royce, Bentley oder Landrover setzen Fantasiebilder in Szene. Ortsvorsteher Paul Peter Götz und die Mannschaft vom Bachbahnmuseum haben sich das zunutze gemacht und die Erfenbacher Ortsmitte am Sonntag in eine automobile Flaniermeile verwandelt.

Unbestrittener Star auf dem Vorplatz des Museums ist der Bentley aus dem Jahr 1951. „Das ist heute unsere erste Ausfahrt“, sagt Ralph Funck, „das Fahrzeug habe ich erst vor sechs Wochen