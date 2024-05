Ohne den Heimatverein wäre die Kultur in Erfenbach ein Stück ärmer. Für Paul-Peter Götz ist das ein Grund dafür, dass er den Vorsitz übernommen hat. Reiner Kiefhaber, der den Heimatverein sechs Jahre lang führte, stand für eine weitere Periode nicht mehr zur Verfügung.

Der Heimatverein wurde 2018 anlässlich der 875-Jahr-Feier Erfenbachs zur Organisation und Durchführung des Jubiläums ins Leben gerufen. Seitdem hat er eine wichtige Funktion im Miteinander des Ortsbezirks übernommen. „Erfenbach ist reich an kulturellem Erbe, das es zu bewahren gilt“, sagt Götz, der in dem ländlich geprägten Stadtteil von Kaiserslautern aufgewachsen ist, bis heute dort seinen Lebensmittelpunkt hat und im Jahr 2022 als Nachfolger von Ortsvorsteher Reiner Kiefhaber angetreten ist.

Die Kerwe wiederbelebt

Ohne den Heimatverein könnte in Erfenbach keine Kerwe durchgeführt werden, sagt der neue Vorsitzende und lässt die vergangenen Jahre Revue passieren. Über Jahre hinweg habe es zuvor in Erfenbach keine Kerwe mehr gegeben, berichtet er und erinnert an die erfolgreiche Wiederbelebung des Festes mit Straußjugend, Festzelt und ökumenischem Gottesdienst in der Ortsmitte.

Neben der Ausrichtung der Kerwe hat der Heimatverein zu Beginn der Corona-Zeit die Aktion „Ein Weihnachtsbaum vor jedem Haus“ ins Leben gerufen. Der Verein hat Erfenbach in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten bringen wollen und dafür annähernd 300 Tannenbäume geordert und Bürgern ihren bestellten Baum nach Hause gebracht, erinnert das Gründungsmitglied an den besonderen Lieferservice. Diesen hat es zwischenzeitlich bereits zum vierten Mal gegeben. „Eine Aktion, die der Heimatverein weiter anbieten möchte.“

Hinweistafeln für historische Gebäude

Da Erfenbach eine Vielzahl historischer Gebäude vorweisen kann, beabsichtigt der Verein, diese mit Hinweistafeln über ihre Entstehung und Bedeutung für den Ortsteil zu versehen. Als Beispiele erinnert Götz an das historische Rathaus in der Ortsmitte, die Spinnerei Lampertsmühle, die Schuhmacherei Werth und an die Grundschule aus dem 19. Jahrhundert.

In engem Austausch steht der Heimatverein mit dem „Treffpunkt Dorfkultur Erfenbach“. In diesem Kreis können Dorfbewohner kulturelle Projektideen einbringen und realisieren. Ebenso arbeite der Verein eng mit dem im Schermerhof beheimateten Bachbahnmuseum und dem Künstlerhaus zusammen. Weiter verstehe er sich als Bindeglied zwischen zahlreichen Vereinen, die zu einem sozialen und gesellschaftlichem Miteinander in Erfenbach beitragen. Beispielhaft verweist Götz auf den TuS Erfenbach 1894, die Hobby-Singers und die Kolpingfamilie Erfenbach.

Info

Bei den Neuwahlen des Heimatvereins Erfenbach wurde Paul-Peter Götz zum Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin ist Manuela Wandschneider, Schatzmeister Joachim Leister. Dem Verein gehören 30 Mitglieder an.