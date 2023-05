Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Programm des Pianisten, Sängers und Komponisten Knut Maurer hat wirklich Seltenheitswert. Denn neben starken Eigenkompositionen in Sachen Rock, Boogie oder Bluesjazz interpretiert er Nummern von Jethro Tull, den Kinks oder Yes.

Wer die stilvollen Stücke Maurers hören will, ist im Biergarten der TSG-Gaststätte im Buchenloch in Kaiserslautern an der richtigen Stelle. Und zwar am Sonntag, 1. Mai, ab 15 Uhr. Dann nämlich