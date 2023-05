Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aus Interesse an der geheim gehaltenen Feldpost ihrer Großmutter hat Ursula Forster aus Eulenbis das Buch „Die Vergangenheit wird mir noch blühen“ erarbeitet. In einer Matinee mit Rednern, Filmen und Musik stellte die Autorin ihre langjährige Recherche im Union-Studio für Filmkunst vor. Nicht ohne an eigene Erinnerungen der Besucher zu rühren.

Die Lesung im roten Saal des Union-Kinos ließ keinen kalt. Allein schon die Bilder und Begriffe von Uniformen und Ausrüstung, jene Äußerlichkeiten eines militärischen