In der Reihe „America on Screen“ der Atlantischen Akademie ist im Union-Kino am Sonntag, 4. September, 18 Uhr, der Film „One Of These Days“ zu sehen. Regisseur Bastian Günther, der aus Rheinland-Pfalz kommt, ist zu Gast und stellt das sehenswerte Drama vor.

„One Of These Days“ zeigt Amerika von unten. Der aus Hachenburg im Westerwald stammende Bastian Günther erzählt von traurigen Auswüchsen eines Marketing-Gags: Ein Autohaus verlost einen Neuwagen – irgendwo in Texas, wo die meisten Menschen ohne Job sind, der es ihnen ermöglicht, ein würdevolles Leben zu führen. Die Teilnehmer müssen sich dazu um den Pick-Up aufstellen – mit einer Hand dauerhaft an der Karosserie. Wer am längsten durchhält, gewinnt. Pausen sind fast nur zum Toilettengang erlaubt.

Verzweifelte Wettbewerbsteilnehmer

Manche Teilnehmer versuchen, andere zum Aufgeben zu bewegen, andere wollen tricksen. Und bei einem ist die Verzweiflung so groß, dass es zu einem radikalen Ausbruch kommt: Bastian Günther zeigt in dem erschütternden Film schonungslos die Schattenseiten des amerikanischen Traums auf.

Das bei der Berlinale uraufgeführte Drama erhielt im Vorjahr beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen den Regiepreis. Günther lebt selbst in Texas, wo er mit einer US-Amerikanerin verheiratet ist.