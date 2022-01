Am späten Freitagnachmittag ist im Elf-Freunde-Kreisel bei einem Unfall ein Fußgänger verletzt worden. Nach Polizeiangaben befuhr ein 84-jähriger Mann aus Kaiserslautern mit seinem Fahrzeug den Kreisel und wollte ihn in Richtung Eisenbahnstraße verlassen. Hierbei übersah er angeblich einen 36-jährigen Fußgänger, der gerade den Zebrastreifen überqueren wollte. Es kam um Zusammenstoß, der 36-Jährige zog sich Verletzungen am Bein zu. Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.