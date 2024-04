Weil ein Mann ein älteres Ehepaar angegriffen und beleidigt hatte, wurde die Polizei am Ostersonntag in der Mittagszeit in den Stadtteil Hohenecken gerufen. Die beiden 74-Jährigen waren dort auf einem Waldweg nahe der Kohlkopfstraße spazieren. Nach Angaben der beiden kam ihnen auf dem breiten Weg ein unbekannter Mann entgegen, der sie anrempelte und beleidigte. Weiterhin habe der Unbekannte den 74-Jährigen mit Steinen beworfen und fast am Kopf getroffen. Wie die Polizei mitteilt, blieben die Eheleute aber unverletzt. Eine Täterbeschreibung liegt vor: Der akzentfrei Deutsch sprechende Unbekannte hatte eine Glatze und führte einen Rucksack mit. Er war dunkel gekleidet und etwa 20 bis 30 Jahre alt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Zeugen, die gegen 12 Uhr in der Umgebung unterwegs waren und Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.