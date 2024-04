Ein schwarzes Audi A4 Cabriolet wurde in Zeit von Freitag auf Sonntag in der Miesenbacher Straße in Ramstein-Miesenbach gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Der Besitzer hatte das Auto, mit Zulassungskennzeichen Kusel, dort geparkt. Auffällig sind die beigefarbenen Ledersitze. Zeugen, die etwas gesehen haben oder denen der entwendete Wagen an anderer Stelle aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Landstuhl unter Telefon 06371 805-0 zu melden.