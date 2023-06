Timo Holstein hat seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag beim Handball-Drittligisten TuS Dansenberg um zwei Jahre verlängert.

Das Dansenberger Eigengewächs, das bereits im Herbst 2018 als A-Jugendlicher sein erstes Drittligaspiel bestritten hat, wird in der neuen Saison gemeinsam mit Neuzugang Luca Stolze das Duo auf der Linksaußenposition bilden. Der Wechsel des 19-jährigen Stolze aus dem Perspektivteam des Zweitligisten HC Elbflorenz zum TuS Dansenberg wurde vor gut einer Woche bekanntgegeben. Zuvor hatte der TuS bereits den 25-jährigen Spielmacher Frano Vujovic vom Ligarivalen HG Saarlouis verpflichtet. Zudem kommt der 24-jährige Rechtsaußen Josip Repušic. Der Kroate hatte zuvor in der Dritten Liga Nord beim Stralsunder HV gespielt.

Der 22-jährige Timo Holstein hält seit 2005 ununterbrochen dem TuS Dansenberg die Treue und will sich mit Fleiß und Ehrgeiz weiter verbessern: „Ich freue mich, weitere zwei Jahre in der ersten Mannschaft spielen zu dürfen und mich dabei handballerisch weiterzuentwickeln“, sagte Holstein. „Das bleibt natürlich mein oberstes Ziel. Mit einem fast neu zusammengestellten Team geht es in die kommende Saison und ich hoffe, dass wir mit attraktivem Handball die TuS-Fans wieder zahlreicher in die Halle locken können“, zeigte er sich zufrieden und zugleich optimistisch für die Zukunft.

Teammanager Schmitt sieht Potenzial

Auch Teammanager Alexander Schmitt freut sich, den Dansenberger „Jung“ weiterhin an Board zu haben: „Ich bin froh darüber, dass sich mit Timo ein Dansenberger Eigengewächs dazu entschlossen hat, seinen Vertrag um zwei Jahre zu verlängern“, sagte Schmitt. „Ich bin überzeugt, dass er noch Entwicklungspotenzial hat und sich im Konkurrenzkampf mit Neuzugang Luca Stolze dementsprechend weiterentwickeln und als feste Größe etablieren kann.“